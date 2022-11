Gerard Piqué lanzó una bomba inesperada: se retira del fútbol

En solo minutos, el video de Gerard Piqué superó el millón de reproducciónes, así como los 10 mil comentarios de quienes no pueden creer la noticia, pero a la vez le expresaron los mejores deseos para su retiro y la nueva etapa que estaría por comenzar.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCkgeEf6jTq4%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Gerard Pique (@3gerardpique)

El adiós de Gerard Piqué

La realidad es que el video que compartió Gerard Piqué le sacó lágrimas a más de uno, con escenas conmovedoras, y una narrativa que de principio a fin dejó pegados a los cibernautas, el jugador decidió romper el silencio en medio de tantos escándalos, pero esta vez para anunciar una noticia que nadie se hubiese esperado.

“Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora seré yo el que hable de mí. Soy del Barcelona desde siempre, nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño yo no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barcelona", comenzó diciendo.

Y más adelante agregó: "Últimamente, he pensado mucho en aquel niño, en qué hubiera pensado el Gerard pequeño si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños, que llegaría al primer equipo del Barcelona, sería campeón de Europa, y del mundo. Que jugaría con los mejores de la historia, que sería uno de los capitanes, que haría amigos para siempre. Hace 25 años que entré en el Barcelona, me fui y volví", expresó.

gerard pique.jpg

Pero la parte más conmovedora vino después, cuando dijo: "El fútbol me lo ha dado todo. El Barça me lo ha dado todo. Vosotros, culés, me lo habéis dado todo. Y ahora que los sueños de aquel niño ya se han cumplido, he decidido que es el momento de cerrar el círculo… Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el equipo a mis hijos, tal y como mi familia lo hizo conmigo. Y ya me conocéis, tarde o temprano, volveré. Nos vemos en el Camp Nou. Visca el Barça, siempre”, cerró Gerard Piqué.