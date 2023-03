Gerard Piqué lanza dardos a la canción de Shakira y Bizarrap: "Cada uno toma sus decisiones"

Este martes 14 de marzo, el ex futbolista finalmente fue consultado durante una entrevista en los estudios de Rac1 donde mantuvo una conversación con el periodista Jordi Basté, director y presentador del matinal radiofónico El món a RAC1.

shakira20.png

Lo que dijo Gerard Piqué sobre Shakira

La entrevista se centró en el rumbo del Barça, el caso Negreira y la final de la Kings League, por lo que no se esperaba que el exfutbolista hablase de su vida privada, pero ante la pregunta del presentador sobre si había escuchado la famosa canción de Shakira, fue inevitable su respuesta.

"No quiero hablar del tema no creo que toque. Las personas tenemos una responsabilidad, los que somos padres, de intentar proteger a tus hijos. A partir de ahí cada uno toma las decisiones que cree oportunas", dijo Gerard Piqué ante los cuestionamientos.

shakira y gerard pique (6).jpg

"Lo único que quiero es que mis hijos estén bien", agregó el ex de Shakira quien mencionó que su salida del Barcelona FC ocurrió durante los meses más complicados de su ruptura sentimental con Shakira. "Me fui porque no me sentía lo importante que me había sentido durante mi carrera. Fueron unos meses complicados", ha asegurado sin nombrar causas más allá de las profesionales.

También se refirió a la participación de uno de sus hijos con Shakira en uno de los programas de la Kings League. "Yo con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana y quiero que participen, si ellos quieren, en lo que ellos quieran", mencionó.