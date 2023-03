Gerard Piqué causa polémica por un video con sus hijos en la Kings League

Uno de los últimos episodios en los que Gerard Piqué estuvo en la mira ocurrió durante la celebración de la final de la Kings League. Allí, el empresario destacó más por su vida personal que por su trabajo profesional.

Y es que, en el día del evento, las cámaras del público le hicieron videos en varias ocasiones, en su gran mayoría acompañado de sus hijos, Milan y Sasha, que vivieron con su padre este emocionante momento.

Gerard Piqué: el polémico video

En uno de los videos, los hijos de Gerard Piqué aparecen con cara de cansados, a lo que muchos señalaron de aburrimiento. Pero, uno de los que más llamó la atención es donde se puede ver al catalán en lo que en lo que parece una discusión con Milan, su hijo mayor.

Aunque nadie estuvo tan cerca como para saber con exactitud lo que ocurrió, con las imágenes muchos han especulado que podría tratarse de un momento de regaño, por los gestos del exjugador del Barcelona, los cuales no lucen precisamente contentos.

El video corrió como pólvora a través de Twitter y la publicación desató muchas opiniones. Mientras algunos lo ven como una escena absolutamente normal que suele ocurrir entre padres e hijos, otros quedaron espantados por los gestos del ex de Shakira. "Cada imagen que sale es peor", añadió un usuario. "Yo regaño a mis hijas y no me considero mala madre", expresó otra seguidora.