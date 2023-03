¿Georgina Rodríguez apoya a Clara Chía? El gesto polémico en redes sociales

Georgina Rodríguez no ha emitido comentario alguno sobre la separación entre Shakira y Gerard Piqué y la polémica canción Music Sessions 53, en la que la cantante hace referencias tanto a su ex como a su nueva pareja, Clara Chía Martí.

En redes sociales, los seguidores de Georgina Rodríguez aseguran que la influencer apoya a Clara Chía Martí, sobre todo luego de que ella publicara una foto posando con un misterioso reloj. Todo ocurre mientras la modelo se prepara para el estreno de su reality "Soy Georgina 2", en Netflix.

Georgina Rodríguez publicó un par de imágenes en las que es posible apreciar que lleva un reloj vintage de la marca Casio, en tonalidad transparente de aproximadamente 600 pesos mexicanos y escribió: "Gracias a todas las personas increíbles que conocí hoy, un maravilloso día de trabajo, un placer".

Georgina Rodríguez: las reacciones de sus seguidores

Al notar el detalle del reloj, sus seguidores no tardaron en dejar sus comentarios. "Tiene un Casio puesto", "Probablemente Georgina le daría un apoyo a Clara en lugar de Pique debido a que alguna vez habría estado en sus zapatos, quiero decir que no era famosa antes de conocer a Cristiano. Georgina, sin embargo; no se puede comparar. Porque Clara destruye a otra familia, mientras que Georgina no hizo eso", haciendo referencia a la frase de la canción de la colombiana en la que dicta "cambiaste un Rolex por un Casio".

Recientemente, la pareja de Cristiano Ronaldo estuvo en el centro de la tormenta ante rumores de infidelidad del jugador, luego de que algunas mujeres, entre ellas modelos e influencers, aseguraran que mantuvieron relaciones con el deportista.