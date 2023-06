Gabriel Boric espera la respuesta de Taylor Swift a su pedido de incluir a Chile en su gira mundial

Mientras daba un discurso a todos los chilenos, el primer mandatario habló sobre el pedido que le hizo a Taylor sobre incluir al país en su "The Eras Tour": “ Después de la Cuenta Pública me he dado un tiempo para leer sus comentario, los que nos han hecho llegar a través de diferentes redes sociales. Quise darme el tiempo para responder algunos de ellos”, dijo al principio.

“Una cosa que me preguntan mucho es qué pasa con Taylor Swift”, agregó de manera inesperada el presidente la cantante que hace poco agregó nuevas fechas a su tour y muchos chilenos se quedaron esperando que apuntará el nombre del país a la lista.

Así fue el pedido de Gabriel Boric a Taylor Swift

Después de hablar sobre la petición que le habían hecho las miles de seguidoras que tiene la artista en el país expresó: “Le escribí hace poco”, vamos a ver si me responde… para que en algún momento esperamos que nos incluya en su gira latinoamericana. Pero en algún momento escuchará a las swifties chilenas. Y no me cabe ninguna duda de que va a venir a Chile, ojalá, espero, durante los próximos tres años”.

Cabe destacar que hace algunos meses Boric dio una entrevista a CNN en la que mencionó o que significa la artista para las fanáticas chilenas: “Yo no conocía mucho a Taylor Swift, pero cuando comenzó la campaña, ella tiene un gran grupo de seguidores en Chile y me empezaron a mostrar su música, en particular sus discos Cardigan, Folklore, Red y empecé a escucharla”, inició.

Taylor Swift 01 (1).jpg Se desató la locura de parte de los fans de Taylor Swift

“No es el tipo de música que más he escuchado en mi vida, pero me pareció tremendamente interesante su carrera. El cómo ha tenido que grabar sus discos de nuevo producto de la estafa que le hicieron”, destacó el presidente sobre la cantante.