Fulminan a Wanda Nara por usar filtros: "La Wanda Suárez"

La modelo se fotografió durante un recreo de las grabaciones de MasterChef Argentina y en la imagen cometió un error que sus seguidores no dejaron pasar por alto. La empresaria decidió e ditar sus fotos con photoshop y al parecer, se excedió.

Pero, estos retoques digitales le cambiaron el rostro y sus seguidores la compararon con una actriz con la que ha tenido fuertes cruces y que estuvo envuelta en la separación que tuvo con Mauro Icardi.

El rostro de Wanda Nara fue comparado con el de la China Suárez y sus seguidores, críticos con la modelo por el uso de filtros, le pusieron un apodo significativo:“La Wanda Suárez”.

En varias oportunidades se le ha consultado a Wanda Nara fue consultada por el uso de filtros, pero la respuesta no dejó satisfechos a sus admiradores. “En Instagram muestro mi mejor imagen porque es mi fuente de trabajo. Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos, pero esas fotos no son muy instagrameables. Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo. Tengo celulitis, acné y en verano raíces porque descanso de la tintura. Soy real, pero elijo mi mejor perfil para subir a mis redes”, dijo.

Wanda Nara y su polémica con La China Suárez

Wanda Nara retomó su relación con Mauro Icardi, aunque jamás logrará olvidarse de su infidelidad con la China Suárez, con quien se vio en septiembre de 2021 en un hotel bajo la complicidad de Jakob Von Plessen, el entonces marido de Zaira Nara. “Otra familia que te cargaste por zorra”, lanzó en Instagram sin dar nombres, pero horas después le confió a Yanina Latorre todo lo que había descubierto en el teléfono de su pareja.