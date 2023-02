Fran Drescher tiene nuevos planes con "La Niñera": el programa fue icónico"

Fran Drescher deslumbró en su paso por la alfombra roja en la 29ª entrega anual de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla, la presidenta de SAG-Aftra y desde allí habló , en una entrevista para el medio estadounidense Entertainment Tonight (ET) sobre los planes para revivir su exitosa comedia, La Niñera (The Nanny).

Vale recordar que la actriz y productora estuvo en el rol de Fran Fine, una fashionista de Queens, Nueva York, que se conviertió en la niñera de tres niños de la alta sociedad. La Niñera se estrenó en CBS en noviembre de 1993 y duró seis temporadas antes de terminar en junio de 1999.

Sin embargo, la serie tiene gran relevancia actualmente y es algo que Fran Drescher no dejó pasar por alto: "Es alucinante porque es más popular hoy que nunca en HBO Max" y agregó: "siento que el programa fue icónico y clásico de la televisión debido a la moda", dijo.

Fran Drescher: lo que viene para La Niñera

Los anuncios sobre una actualización de The Nanny llegan varios años después de que la actriz y ahora activista le dijera por primera vez a ET que ella y el cocreador, quien también es su ex esposo, Peter Marc Jacobson, "estaban hablando de" un reinicio.

"Peter y yo estamos hablando de eso", dijo en aquella oportunidad. "Estamos trabajando en un proyecto muy grande. Va a ser muy emocionante para los fanáticos, pero aún no tengo la libertad de anunciarlo. Pero será grande".

Desde entonces, se ha revelado que hay otros dos proyectos de Nanny en proceso: un musical de Broadway y una adaptación cinematográfica. “Estamos muy emocionados de trabajar en el musical de Broadway The Nanny”, dijeron Fran Drescher y Jacobson en 2022, antes de que la actriz confirmara que no volvería a interpretar su papel en el escenario. "Por supuesto que lo haría yo misma", agregó, "pero tendríamos que cambiar el título a The Granny".

En 2022, Fran Drescher le dijo a ET que también estaban hablando con Sony sobre una película. "No será un musical y el musical se ambientará en los años 90 como la serie", dijo, dejando en claro que el musical no fue la fuente de la adaptación cinematográfica. "La película probablemente estará más en el presente e incorporará nuevos personajes".

Drescher explicó en ese momento que la posible película incluiría personajes familiares de The Nanny pero también "encajaría en otra historia del personaje”.