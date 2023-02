Flor Moyano habló de la denuncia que le hizo a Juan Martino por abuso: "Tengo miedo a este proceso porque yo..."

Luego de varios dias que Flor no quiso dar declaración alguna, conversó con 'Intrusos' para hablar sobre ello y también como fue el encuentro con sus compañeros: “ Hay algunos con los que he podido charlar, se han comunicado y me han expresado que se sintieron mal después de que conocieron la denuncia y hubo otros que ni se comunicaron ”, inició.

“Si, sobre todo mujeres de las que esperás otras cosas”, agregó en referencia a que le sorprendió a que algunas mujeres no se hayan solidarizado con ella y agregó: “Delfina era una de las que me decía ‘entregale algo, mirá pobre pibe como lo tenés’ y entonces digo que todos sabían las cosas que a mí me resultaban incomodas”.

El reencuentro de Flor Moyano con los participantes del hotel: "Todos sabían que Juan me incomodaba"

Flor Moyano "tiene mucho miedo por lo que esta viviendo"

Luego de todo el precoceso vivivo con la denuncia hecha a Juan Martino por lo que sucedió en el Hotel de los Famosos, Flor Moyano habló de como está pasando todo este momento y de la scosas que hace para alejar su mente de ello.

“Tengo mis altibajos, pero trato de mantenerme positiva y enfocada en seguir adelante porque creo que quedarse aferrada a una situación no es bueno para nadie y la remo. Tengo miedo a este proceso porque yo vengo de una vida súper sana, fuera de los quilombos y problemas", inició.

"Es una situación difícil de pasar y nunca me lo hubiese imaginado. Me da mucho miedo lo que estoy viviendo", sin embargo destacó la orden que tiene Juan que no puede estar cerca de ella: “No creo que Enzo (Aguilar) lo hubiese invitado y si sabía que venía no hubiera venido. Él tiene a perimetra y en cierta forma eso me da tranquilidad”, cerró.