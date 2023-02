Fito Páez da detalles de su show en Viña del Mar: "el festival debería prepararse..."

Desde entonces se ha presentado en cuatro ocasiones, por lo que su show del miércoles 22 sumaría su quinta ocasión. "El único recuerdo que tengo en Viña del Mar es el estallido, ese inferno que se armaba allí cada vez que fuimos a tocar, ¿eh?”, dijo el intérprete de Mariposa teknicolor.

De igual forma, durante la entrevista, Fito Páez expresó su gratitud por ser parte de la lista de artistas que se presentarán en el aclamado festival. “Estoy muy agradecido de que me hayan convocado nuevamente”.

En referencia a su presentación, el músico argentino adelantó que estaría lleno de sus canciones más exitosas. A pesar de acotado tiempo de presentación. “Voy a tocar una batería de hits. Me dan poco tiempo, tengo una hora y diez, entonces cuando se quieran dar cuenta, me voy a bajar del escenario… si es que me dejan, porque el festival debería prepararse para que eso no suceda”, anticipó el artista.

Fito Páez: “El amor después del amor'

En 2022, Fito Páez anunció la regrabación de su álbum El amor después del amor, luego de 30 años de su estreno. El disco se convirtió disco más vendido de la historia del rock en Argentina. Al igual que lo acompañó de una gira internacional que pasó por el territorio nacional.

"En un momento dije ‘¿qué pasa si hago algo que no se hace?’. Por ejemplo, Joni Mitchell no regrabaría ‘Blue’, ni Los Beatles ni Charly regrabaron ninguno de sus álbumes”, señaló el intérprete.