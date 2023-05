Falleció Tina Turner, la reina de rock a los 83 años

image.png

Turner fue una de las artistas más exitosas de la industria, debido a que muchas de sus canciones se siguen escuchando a través del tiempo. Algunas de las más famosas son: “Proud Mary”, “Nutbush City Limits”, “River Deep, Mountain High", “What’s Love Got to Do with It”, “We Don’t Need Another Hero” y una versión de “Let’s Stay Together” de Al Green.

Tina Turner una de la artistas con más discos vendidos en el mundo

La reina del rock fue galardonada con 12 premios Grammy a lo largo de su carrera, además de vender más de 150 millones de discos, siendo considerada una de las favoritas de muchos. Además fue incluida junto a Ike al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1991 y sola en 2021.

Esta gran estrella también tuvo grandes celebridades como admiradores, entre los que destacan Beyoncé, Oprah Winfrey, Mick Jagger entre otros que en muchas ocasiones se perdieron en halagos para sin duda una de las cantantes más influyentes de los últimos 60 años.

De igual manera se convirtió en una de las primeras celebridades en hablar abiertamente sobre al abuso doméstico, debido a que durante muchos años lo vivió a manos de su esposo Ike, tal y como lo confesó con detalles en sus memorias.

Su vida también fue llevada al cine con la película de 1993 “What’s Love Got to Do with It” siendo protagonizada por Laurence Fishburne y Angela Bassett quienes fueron nominados a los Oscar. Allí profundizan del camino que hasta ese momento.