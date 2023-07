Falleció la cantante Sinéad O'Connor, a los 56 años

image.png

O’Connor apareció en publicó por última ocasión el pasado mes de marzo de este año cuando recibió el premio los RTÉ Choice Music Awards por su álbum irlandés clásico, siendo muy ovacionada por todos los asistentes: "Se lo dedico a todos y cada uno de los miembros de la comunidad de refugiados de Irlanda. Son muy bienvenidos. Los quiero mucho y les deseo felicidad", expresó.

Así fue la trayectoria de la cantante Sinead O'Connor

La vida de la artista, estuvo llena tanto de éxitos como de polémicas, su salto a la fama lo dio a finales de la década de los 80 gracias a su álbum debut The lion and the cobra, siendo muy bien recibido por el público y por los críticos, quienes elogiaron mucho su voz.

Su mayor éxito lo consiguió en 1989, luego de lanzar su canción más conocida: Nothing compares 2 U, la cual fue escrita por Prince, siendo incluida en el disco Do not want what i haven't got. Esta canción tuvo una gran repercusión nivel mundial, además de mantener durante un largo tiempo como la más escuchada.

Sinéad O'Connor - Nothing Compares 2 U (Official Music Video) [HD]

A lo largo de su carrera publicó 10 álbumes de estudio, sin embargo nunca dejó de lado su rol como activista, defendiendo algunas de las problemáticas más grandes del mundo como el abuso infantil, además de los derechos de las mujeres o el racismo.

Por esto motivo rompió una foto del papa Juan Pablo II en 1192 durante su presentación en el programa Saturday Night Live, generando una gran polémica, aunque en se momento no habló sobre ello sino tiempo después: "No me arrepiento de haberlo hecho. Fue brillante. Pero fue muy traumático. Era una temporada abierta para tratarme como una p… loca”.