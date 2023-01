Exponen el revés económico de Gerard Piqué: pérdida de negocios millonarios

la-ironica-respeusta-de-gerard-pique-a-shakira-1491426.jpg

En ese sentido, la prensa española asegura que Gerard Piqué descuidó sus negocios desde su escandalosa separación de la cantante colombiana, que al fin de cuentas era quien la contactaba con muchísimos inversores importantes.

De hecho, uno de los reporteros que ha hablado sobre este mal momento que atraviesa el también empresaroio fue Jordi Martin, un paparazzi especializado en la carrera y la vida de Shakira.

El revés empresarial de Gerard Piqué

“Se te ha ido media plantilla de Kosmos. Hace unos días, tu mano derecha, Laura Mendiola, también abandonó la empresa”, contó el periodista sobre los problemas que enfrenta el holding de gestión deportiva y de organización de eventos que creó el ex de la cantante.

Jordi Martín mencionó cada uno de los conflictos que sacuden Gerard Piqué: “Te rescinde el contrato Rakuten, no le pagas a los tenistas y estás investigado por la fiscalía Anticorrupción por un pago desde Araba Saudí a Kosmos. Algo estarás haciendo mal”.

Y aunque el catalán aparece muy tranquilo en sus apariciones públicas, no quedan dudas de que su presente no es el ideal. Su idea para revolucionar la Copa Davis no funcionó y recientemente se anunció que su compañía ya no estará al frente del clásico torneo de tenis.

Ante la pérdida de dinero y prestigio, sumado a que no se cumplió con los pagos a los tenistas en tiempo y forma, la ITF decidió disolver el acuerdo con Kosmos. Nada de lo que se vendió como transformador a principios de 2019 dio resultados como disolver los populares duelos con un equipo local y otro visitante, o la inclusión de una fase final.