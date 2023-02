Explosiva declaración del hermano de Lionel Messi en una transmisión en vivo

Antonela Roccuzzo se robó todas las miradas con su look en un evento de París

La picante frase del hermano de Lionel Messi contra Laporta

Para contestar lo que preguntaba un usuario del canal de Twitch Labajada10, donde le consultaban al hermano de Lionel Messi como vería una posible vuelta del goleador al Barca, Matias Messi no tuvo reparos: "Yo tengo un recorte que dice: Messi debería volver al Barcelona. Entonces yo abajo subtitulé: ja ja ja, no vamos a volver al Barcelona y si lo hacemos vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos echar a Joan Laporta", " no se qué opinan ustedes pero para mi Barcelona se empezó a conocer por Messi".

En otra parte del video hablan de que, a criterio de los participantes en este debate por stream, Messi es más grande que Barcelona a lo que Matías sentenció: "La gente no lo bancó" indicando que los hinchas no dieron suficiente apoyo a su hermano. "Deberían haber salido a hacer una marcha, algo, que se vaya Laporta y que se quede Messi", agregó. También contó una intimidad familia: "Mi mamá se lo dijo a Lionel una vez: ´te van a pagar como a Ronaldinho´, a Ronaldinho también boleo en el cu..."