Esto le sucedió a la China Suárez luego de tratar de evitar a la prensa ¿Qué pasó?

Esto produjo que varios periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se encontraban afuera del sitio para tratar de conseguir unas declaraciones se acercaron a ella, quien de inmediato hizo varias maniobras para salir de allí, algo que finalmente consiguió para continuar con su camino.

Lo que dijo la China Suparez en el ciclo de Migue Granados

Antes de que tuviera el accidente en el estacionamiento del edificio, la China Suarez habló con Migue Granados y allí dio detales de su reciente tema “Desaniversario” el cual se refiere principalmente a su reciente ruptura con Rusherking.

“A mis 31 años entendí que ya fue todo y acepté que haga lo que haga van a hablar, por lo que menos que ahora hablen de algo que es real”, expresó y luego habló de lo mucho que se involucra en sus temas: “Uno habla de sus experiencias, no necesariamente se habla toda la canción de una sola persona”.

Seguidamente se refirió al porque no dedicó volcarse a este género y no al urbano o lo que aclaró de inmediato: “A mí me gusta esta música. Yo no puedo hablar de fierro y de drogas porque no es mi vida y la gente me conoce, no sería creíble”.

Cabe destacar que cuando salió su nuevo trabajo, agradeció a sus fanáticos luego de las repercusiones positivas obtenidas: “Gracias por el apoyos, por los mensajes. Me encanta que les guste ‘Desaniversario’, que se sientan identificados, leo sus mensajes en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todos lados. Gracias y los quiero”.