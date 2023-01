Esto es lo que hará Mirtha Legrand con el regalo que le dio Lionel Messi

La famosa explicó a Socios del Espectáculo que el regalo del famoso diez llegó luego de que ella conversara con la mamá de Messi y que ahora este regalo tendrá fines caritativos. “Vamos a hacer un remate, porque hablé con la mamá. Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono”, contó.

messi4.jpg

“Yo encantada. Cuando me llama me dice: ‘Hola Mirtha, soy la mamá de Messi’. Y yo creí que me tomaban el pelo. ‘Soy Celia’, me dijo”,y agregó: “Se nos ocurrió con Claudia, del Costa Galana, qué pasa si le pedimos una camiseta”, reveló Mirtha Legrand.

Apenas tuvo en sus manos el regalo de Lionel Messi, decidió darle un destino benéfico. “La vamos a rematar, es todo para el Hospital (Materno Infantil Victorio Tetamanti). Es un bien fantástico. Creo que la van a exhibir en el lobby del hotel”, precisó.

Hay que recordar que Mirtha Legrand es la Madrina Honoraria de FUNDAMI y este año volverá a estar al frente de la cena cuyo objetivo es la compra de nuevas maquinarias para el hospital.

mirthalegrand2.jpg

¿Volverá Mirtha Legrand?

Vale resaltar que, en la actualidad, el nieto y productor de Mirtha Legrand, Nacho Viale, está trabajando en el regreso de la diva y de Juana Viale a la pantalla de ElTrece. El año pasado, la Legrand condujo La noche de Mirtha los días sábados y su nieta Almorzando con Juana los días domingos.

No obstante, desde el ciclo Intrusos explicaron que esto podría llegar a modificarse, ya que la joven no estaría interesada en repetir el formato que hizo en la última temporada.