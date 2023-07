Esto dijo David Beckham sobre la llegada de Lionel Messi a Miami

Hace varias semanas se conoció la noticia de que Lionel Messi jugará con el Inter Miami de la MLS propiedad de David Beckham , sin embargo no fue hasta este martes cuando finalmente llegó a los Estados Unidos para firmar el contrato y ponerse a las órdenes del Tata Martino .

La presentación de Messi está pautada para el próximo domingo, motivo por el cual el ex jugador del Manchester United fue abordado a las afueras del estadio en el que respondió a la preguntas hechas por un periodista. Una de ellas fue sobre lo que sentía con la llegada del argentino a Miami, a lo que respondió entre risas y con un perfecto español: "No lo sé, no lo sé".

El propietario está a la esperara que el rosarino pase los exámenes médicos y firme el contrato para finalmente sumarse a los entrenamientos.

La reacción de David Beckham al ver el mural gigante de Lionel Messi

Horas antes de la llegada de Lionel a Miami, David Beckham se acercó para apreciar la nueva obra de arte dedicada al argentino. El ex futbolista se quedó sin palabras detallando esta impresionante obra que estuvo a cargo del artista argentino Maximiliano Bagnasco, quien cuidó cada detalle para que sea del agrado del rosarino así como para todos los habitantes de la ciudad.

View this post on Instagram A post shared by Telefe Cordoba (@telefecordoba)

El barrio elegido para esta obra fue el de Wynwood, el cual miles de transeúntes diariamente se detienen para ver una de las obras más grandes del lugar, para homenajear al mejor futbolista del mundo y al que miles tienen puestas sus esperanzas para levantar el presente del club de la Florida.