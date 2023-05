Ester Expósito revela el significado de sus tatuajes: "Soy muy lunática"

Fue allí donde Ester Expósito tuvo la oportunidad de contar el significado de todos sus tatuajes. La artista española ha acudido a la gran cita del cine internacional para la presentación de su nueva película Perdidos en la noche, escrita y dirigida por el director Amat Escalante.

Ester Expósito: sus tatuajes

Durante una entrevista para la revista Vogue la actriz ha hablado sobre sus dibujos en la piel mientras se preparaba para la ocasión. Mientras la maquillaban, Ester Expósito aprovechó para contar la historia de sus tatuajes.

Allí explicó que tiene varios, pero todos son pequeños para que sea fácil taparlos, ya que en el mundo del cine es muy habitual ocultarlos para que al actor o la actriz se adapte a cada personaje.

''Me gustan los de aguja finita'', decía la actriz. Tiene un cinco en número romano porque es su número especial. También tiene un número muy particular tatuado, 393. Son los kilómetros entre sus casa de Madrid y su pueblo de Galicia. ''Desde que soy un bebé voy allí en verano y tengo mi pandilla de amigos, me encanta y voy todos los veranos a las fiestas", explicaba. Además tiene un tatuaje con mucho significado con sus amigos del pueblo, y ese es el que tiene en el pie.

Ester Expósito añadió que también tiene una luna tatuada, porque es una persona muy fan de las mareas y la feminidad. ''Soy muy lunática yo'', declaraba. En la nuca tiene una frase japonesa, ''la belleza de los efímero''.

''Simboliza todos los momentos en la vida que son preciosos y tan intensos pero solo porque son efímeros, si fueran para siempre no serían tan especiales, lo son porque terminan y también la nostalgia y la tristeza de entender eso'', confesó.