Este es el precio por noche de la habitación que hospedó a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en París

Este lunes se efectuó en París, Francia la gala de los Premios The Best FIFA 2023 , en la que galardonaron a los mejores del año, resultando ganadores varios argentinos, enre ellos Lionel Messi que como era de esperase, se llevó el trofeo como mejor jugador del mundo.



El lugar donde se quedaron se llama Cheval Blanc París, el cual es uno de los hoteles más costosos en el que solo pocos pueden hospedarse.

Alli se quedaron en una lujosa suite Notre-Dame que contó con todas las comodidades como balcón, minibar y zona de estar.

Cabe resaltar que si alguien quedarse una noche en esa habitación del hotel que está en pleno corazón de París, tendrá que pagar 4.700 dólares.

Este fue el look que eligieron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo para la gala de los Premios The Best FIFA 2023

Este lunes 27 de febrero se celebraron los Premios The Best FIFA 2023 en la ciudad de París, Francia en el que Lionel Messi se llevó el trofero de mejor jugador del año. Es por ello que su esposa Antonela Roccuzzo eligió este look para acompañarlo.

Ademas de lucir muy elegante en la gala, Antonela también estaba muy feliz y orgullosa porque su esposo se llevó el premio del mejor jugador del mundo, para culminar así un gran ciclo lleno de muchas celebraciones.

Antonela elegió un vestido negro al cuerpo con mangas largas, cuello alto y hombreras. En uno de los extremos un amplio tajo que dejó al descubierto sus piernas.

Por su parte Messi, también se decidió por el negro, debido a que optó por un moño y un traje negro con algunos brillos en sus solapas, que combinó con una camisa a tono.

Además de lucir sus grandes looks, la pareja que asistió a la gala sin sus hijos, fue el centro de atención de todos los que asistieron al evento.