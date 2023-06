Estas serían las razones por las que Alejandro Sanz se separó de Rachel Valdés

image.png

Ahora y través del ciclo de Antena 3 "Espejo Público" revelaron: “Él no hablará, pero si ella hablara abriría muchos melones. La relación empezó mal porque se solaparon relaciones”. destacó y agregó: “Rachel tiene mucho carácter. No facilitó la relación de Alejandro con Raquel Perera, la madre de sus hijos”.

Lo que dijo Alejandro Sanz sobre su separación con Rachel Valdés

A pesar que muchos insisten sobre que la separación es el principal motivo de su depresión, el artista lo negó en sus redes: “Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas”.

“Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo. Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte”, agregó Sanz sobre el tema. Hasta los momentos su ex pareja no hado ningunas declaraciones al respecto.

“Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”, escribió Sanz en sus redes

“No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea”, agregó sobre su tour.