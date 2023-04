¿Elon Musk planea destronar a ChatGTP?: La empresa de AI que creó

Elon Musk no quiso quedar por fuera de la carrera por la Inteligencia Artificial (AI por sus siglas en inglés). Hace unas horas se conoció sobre la creación de X.AI. Corp , empresa con la que quiere seguir la estela de ChatGPT, la misma Bard de Google o Amazon.

Al respecto, los medios The Wall Street Journal y The Financial Times, reportaron que Elon Musk creó su propia compañía de inteligencia artificial y fuentes del entorno indicaron que se realizó una presentación estatal el mes pasado para que esta nueva compañía se incorporase en Nevada y aparezca el propietario de Twitter como el único director general.