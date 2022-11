Elliot Page envuelto en rumores de romance con un actor

El actor de la serie de Netflix The Umbrella Academy, quien ha sido un fuerte activista de la comunidad LGBT, ha tenido un año lleno de cambios en el que ha estado trabajando en dos proyectos animados, ARK y Naya, Legend of the Golden Dolphin. Recientemente posó al lado de Mae Martin, guionista y protagonista de la serie de Netflix Feel Good, dando lugar a especulaciones sobre un nuevo amor entre ellos.