El vehículo que ganó como Auto Mundial del Año: Le ganó a BMW y Alfa Romeo

De forma anual, como una tradición que data de 1964 , unos cien periodistas especializados en la industria automotriz y provenientes de 32 países conforman un jurado para elegir al famoso Car of the Year o A uto del año como se lo conoce en los países de habla hispana.

Los automóviles que participan son seleccionados en base a una condición principal: que sean un auto nuevo de hasta 12 meses desde su presentación oficial, y que hayan sido comercializados en al menos cinco países europeos, sin importar su país de origen.

Esta fue precisamente la limitante del alcance del premio, especialmente en los últimos años, porque si hasta el surgimiento de la industria china, coreana e india solo quedaban excluidos los autos norteamericanos, ahora son muchos más los modelos que no alcanza a cubrir la famosa y tradicional elección.

auto3.jpg

El mejor auto del mundo

Las categorías en que se separan los vehículos son: Mejor auto de lujo (World Luxury Car), Mejor auto deportivo (World Performance Car), Mejor auto urbano (World Urban Car), Mejor auto eléctrico (World Electric Vehicle) y Mejor diseño de automóvil (World Car Design). Todos los participantes, al igual que en cualquier ceremonia de premiación con categorías separadas, participan por ser el Mejor Auto Mundial (World Car of de Year). También todos los autos de las tres primeras categorías participan del auto con mejor diseño.

Y en 2023, las marcas coreanas se han llenado de galardones con un vehículo Hyundai y un KIA, que si bien son parte del mismo grupo, pudieron califican en distintas categorías, con un producto completamente diferente. También hay una mención especial al mejor auto urbano, que es un producto recientemente llegado al mercado latinoamericano y que cumple con el criterio de fabricarse en dos diferentes continentes. Se trata del Nuevo Citroën C3, producido en Brasil y también en India.

Mejor Auto Mundial del año 2023 - Hyundai Ioniq 6

El Hyundai Ioniq 6 fue elegido de una lista inicial de treinta vehículos de todo el mundo, quedando entre los mejores junto al Bmw X1/iX1 y el Kia Niro. Los otros finalistas fueron el Alfa Romeo Tonale, BMW Serie 2 Coupé, Honda HR-V, Mazda CX-60, Mercedes-Benz Clase C, Nissan Ariya y el Nissan Z.

auto1.png

Mejor Auto Mundial Deportivo – KIA EV6 GT

El KIA EV6 GT fue elegido de una lista inicial de ocho vehículos deportivos de todo el mundo. Llegó a la final quedando en el Top 3 junto a dos productos japoneses, el Nissan Z y Toyota GR Corolla. Entre los 5 mejores de la categoría quedaron en cuarto puesto el BMW M4 CSL y el Porsche 911 992 GT3 RS en quinta posición.

Mejor Auto Mundial Eléctrico - Hyundai Ioniq 6

Este fue el primer premio que recibió el auto coreano lanzado en 2022, y que le aseguró participar del premio al Mejor Auto Mundial 2023. El Hyundai Ioniq 6 fue seleccionado junto a otros 21 vehículos eléctricos, y quedó en la final de los tres mejores junto al BMW i7 y el Lucid Air. En el cuarto puesto quedó el Génesis GV60 y en el quinto el KIA Niro EV.

Mejor Auto Mundial de Lujo – Lucid Air

Este imponente producto norteamericano mostró una vez más el valor de estos premios, ya que no hubiera podido competir en el Car of the Year europeo. El Lucid Air ganó la votación sobre el BMW Serie 7 y el Génesis G90, quienes quedaron en los primeros tres lugares. Los otros dos modelos que quedaron en el Top 5 fueron dos productos de la misma marca: el Land Rover Range Rover y el Land Rover Range Rover Sport.