El tributo que Jennifer López le rindió a Selena Quintanilla en Fin de Año

La intérprete de ‘On the Floor’ aprovechó las fiestas de Fin de Año para rendir tributo una vez más a la reina del tex mex, Selena Quintanilla, a quien interpretó en la famosa película ‘Selena’ y nada mejor que con el recordado rostro de la estrella ganadora de dos Grammy.

Y es que, en los últimos días, Jennifer López fue vista de compras en familia luciendo una camiseta estampada con la imagen de la celebridad de raíces mexicanas, Selena Quintanilla, que hacía juego con un pantalón floreado y botas grises. La también actriz iba acompañada de su hija Emme, su hermana Lynda López y su sobrina Lucie.

El regalo que recibió Jennifer López

Ahora, la protagonista de “Marry me” aprovechó la ocasión para contar los regalos que le dio a sus familiares y amigos, pero también los que recibió, y entre esos se destaca la camiseta de Selena Quintanilla que le obsequió la familia de la artista fallecida.

“Suzette y la familia me enviaron una gran caja de regalo de Selena esta semana y ¡me encantó! (...) Me puse esta camiseta de Selena de inmediato para ir de compras navideñas. Si te gustan las camisetas de rock and roll... estas camisetas son un regalo super chulo. Selena fue una parte tan importante de mi vida, ¡así que seguro que me verán luciendo estos en el nuevo año! ¡¡¡Gracias familia Q!!!”, escribió Jennifer López, adjuntando una fotografía con la que posa con la camiseta.