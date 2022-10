El terrible accidente que sufrieron los músicos de Kapanga en la Ruta 7

Este lunes la banda de rock Kapanga , sufrió un terrible accidente en la Ruta 7, cuando volvían de un show que dieron el fin de semana en Córdoba. Afortundamente no hubo heridos de gravedad, pero confiesan el miedo que sintieron con el fuerte impacto.

“Nos podríamos haber matado. Si sirve el mensaje, no más alcohol al volante. Si no vas a manejar, hacé lo que quieras de tu vida. No le cagues la vida a los demás, cagatela vos solo”, comenzó diciendo Martín Alejandro Fabio, más conocido como el “Mono”, líder de la banda.

Y más adelante agregó: “Hoy la podemos contar pero hay muchos que no. Todos los viajes que hacemos vemos un accidente. Y en el 85% de los casos está involucrado el alcohol. Eso no es un accidente, es un incidente. Un accidente es que se te salga una rueda”, dijo en charla con TN.

El susto que vivieron los músicos de Kapanga

Asimismo, el músico detalló que los hombres que impactaron el micro donde viajaban, estaban notablemente ebrios "no podían hablar de la borrachera” e iban sin cinturón de seguridad.

Por su parte Leandro, el manager de Kapanga, aseguró que es la primera vez que tienen un accidente de este tipo, y confesó lo nerviosos que estaban tanto él como "El Mono" por lo ocurrido. Además, brindó más detalles sobre el accidente: “sobre la ruta 51, un Chevrolet Cruise cortó la ruta y nos pegó a nosotros. Los que manejaban eran dos personas de 55 años aproximadamente. Nos podríamos haber matado o nosotros a ellos. Es una locura. Es la primera vez que nos pasa algo así en 27 años de carrera”, agregó.