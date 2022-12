El streamer argentino Momo Benavides rompió el silencio tras ser desvinculado por la FIFA

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCl1z0qVBEMb%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Momo Geronimo Benavides (@gero.momo)

Y más adelante, apunto directamente contra Antonio Miguel Mateu Lahoz: "Este delincuente, este ladrón, les está dando el empate”. Lo que no se imaginaba, es que sus palabras tendrían serias consecuencias, pues también señaló a la FIFA, de querer supuestamente perjudicar a la selección Argentina en ese partido.

¿Qué dijo Momo Benavides tras ser echado?

El joven argentino que era la voz del estadio, el encargado de alentar en los partidos de la Selección Argentina, rompió el silencio y dijo: “Desgraciadamente hoy la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juega la Selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos. Quiero agradecerles a quienes me apoyaron y pedir perdón”, señaló el creador de contenidos, que añadió: “Hasta acá llego este hermoso y jodido trabajo, espero no haberlos defraudado”, escribió.

Desgraciadamente hoy la Fifa me comunico que no seré mas la voz del estadio cuando juega la Selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte es a raiz de lo sucedido contra Paises Bajos.

Este hilo solo es para agradecerles a quienes me apoyaron, pedir perdón

Horas después, Momo Benavides se descargó y respondió a los dichos en su contra tras la inesperada decisión de la FIFA: "El partido contra Países Bajos fue muy caliente, con un arbitraje polémico. Cuando salgo del estadio, veo que estaban matando a la Selección argentina y a Messi por 'festejo desmedidos', 'actitudes', entonces salgo con un tuit exponiendo a tres medios de comunicación y a un periodista, y pido que no se recuerden por qué no los jugadores no le dan nota", contó el streamer en entrevista exclusiva con C5N.

Y más adelante agregó: "Eso no gustó pero contractualmente no podían decir nada, porque no estaba incumpliendo ninguna norma, pero si encontraron un vericueto legal para poder extinguir el contrato. Tengo la confirmación que el castigo vino por ese motivo, el blog no había salido cuando me avisaron que ya no era parte", fueron sus palabras.