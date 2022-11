El sorprendente video de Lionel Messi que salió a la luz a días del mundial

Sean eternos: Campeones de América | Tráiler oficial | Netflix

"Mi familia fue siempre la que lo vivió igual que yo, la que sufrió muchísimo, y al mismo tiempo intentaba estar fuerte delante mío para demostrarme que estaban bien, que no pasaba nada, pero yo sé lo que pasaron y ese momento fue como un descargo para todos", reconoció Leo Messi.

La producción de Netflix tiene tres capítulos. El primero se llama "Cuentas Pendientes" y es el regreso a intentarlo después de perder varias finales; el segundo es "Un equipo, un líder" y muestra lo ocurrido en cuartos de final y semifinales; el tercero y último es "A todo o nada", momento en el que se podrá ver lo que sucede en la definición ante Brasil.

El sorprendente video de Lionel Messi

Este martes 2 de noviembre, a pocas horas del estreno de la serie documental, el periodista Martín Arévalo sorprendió en Instagram con un emotivo video en el que el protagonista es Lionel Messi motivando a la selección.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCkdpDaSAFla%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Martin Arevalo (@martinarevalo1)

“Si no te emocionas con este minuto pregúntate si tenes corazón…Para los que decían que @leomessi no era líder… ”, escribió en la descripción del video que, en menos de una hora cumuló más de cuatro mil 500 me gusta en la red del polaroid y comentarios resaltando la admiración por Lionel Messi.