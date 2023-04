El revuelo total que causó Marcos Ginocchio, de Gran Hermano, en Salta

Una vez que el ganador de Gran Hermano llegó a Salta, fue recibido por el público como un verdadero ciudadano ilustre y su aparición en el aeropuerto local hizo colapsar el sitio con la presencia de muchos seguidores.

marcosginocchio2.png

Gran Hermano: el recibimiento a Marcos Ginocchio

Cuando Marcos Ginocchio pudo salir del lugar, fue subido a un autobomba con el que recorrió la ciudad acompañado por personal policial. “Estoy súper feliz. Es una locura, no puedo creer esto”, dijo Marcos en diálogo con Verónica Lozano para Cortá por Lozano.

Cuando iba en el coche de bomberos bajo una llovizna leve. Y siguió: “Para mí es un sueño. Es inexplicable el amor que siento por esta provincia y por la gente de acá. Es muy lindo todo lo que me está pasando”.

marcosginocchio1.png

Posteriormente, Marcos Ginocchio dio a conocer cuál sería su recorrido. “Vamos a ir a la iglesia. Y ahí, obviamente, quiero agradecer por todo lo que me pasó y lo que me está pasando. Y de ahí, seguramente, seguiremos la recorrida”, dijo. Y aclaró que no le había pedido ser campeón a la Virgen, pero sí “poder disfrutar lo máximo que pueda” y que su familia esté bien.

También reveló si volverá a Buenos Aires: “Todavía no lo tengo pensado, creo que lo voy a saber en unos días”, respondió. Mientras tanto, el ganador de Gran Hermano no dejaba de saludar las personas de todas las edades que lo esperaban a la vera del camino al tiempo que les gritaba: “¡Los amo!”.

El joven de 22 años quiere pasar tiempo con su familia y sus amigos de San Lorenzo, para ponerse al tanto de todo lo que había pasado en los últimos meses.