El reestreno de Avatar generó una confusión enorme ¿Qué pasó?

La película Avatar ha vivido un exitoso resurgir con el reestreno de la cinta en varias partes del mundo . Vale recordar que el estreno mundial del filme de James Cameron ocurrió en 2009 y es una década después que llegan los primeros detalles de The Way of Water, la secuela de la cinta, cuyo lanzamiento está programado para diciembre de 2022.

#Avatar: El Camino del Agua | Tráiler Oficial | Subtitulado

Pero al parecer la idea fue malinterpretada por algunos espectadores, quienes confesaron que tuvieron una “pequeña” confusión con lo que vieron en la pantalla del cine.

El enredo de los fans de Avatar

Ya sentados en sus butacas de cine y preparados para ver su película favorita, muchos fans de Avatar se dieron cuenta de que compraron entradas para ver el relanzamiento de la película de 2009 y no la esperada secuela.

Fue a través de Twitter que muchos de los confundidos expresaron lo que vivieron en las salas de cine al ver la cinta que ya habían visto una década atrás.

avatar1.png

Todo pasó a pesar de que en el teaser de la nueva cinta se especifica que a finales de este 2022 The Way of Water llegará a taquillas. Sin embargo el anuncio pareció no ser suficiente para algunos usuarios que se confundieron.

Algunos usuarios en varias partes del mundo reclamaron que no estaban viendo la secuela y solicitaron la devolución de su dinero tras la pifia; no obstante, las compañías han especificado que en cartelera se detalla de qué películas se trata.

“Soy tan ingenuo que fui a ver avatar pensando que era la 2″, comentó el usuario @jusevasa; “Todos los boludos (mis viejos incluidos) sacando para ver Avatar pensando que es la dos pero en realidad van a ver la uno de nuevo”, dijo un usuario en Twitter.