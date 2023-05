El reclamo que recibió el Dibu Martínez de parte de un compañero de la Selección Argentina

“ Felicitaciones cracks ”, escribió el arquero de la selección junto a la imagen que muestra a los dos jugadores y a él de fondo, sin embargo, olvidó un pequeño detalle, debido a que en ese momento no mencionó a otro jugador que hace vida en el Inter como lo es Joaquin Correa.

image.png

Es por ello que minutos más tarde el mismo subió otra imagen para hacer una mención especial al jugador que había olvidado hace poco: “Y a vos también bebé”, esto de inmediato provocó una respuesta del jugador tucumano: “Jajaja no me querés más”.

image.png

El hijo del Dibu Martínez imitó los pasos de su padre

Desde hace algún tiempo, el Dibu Martínez logró ganarse el corazón de todos los argentinos gracias a sus grandes atajadas en la Selección Argentina, además muchos de sus seguidores imitan a diario sus festejos que se hicieron muy populares.

El arquero del Aston Villa tiene miles de fanáticos, pero recientemente llamó mucho la atención un video de uno en particular, y no es otro que el de su pequeño hijo Santi, que luego de ser elegido como el mejor de la semana en su escuela, no duda es festejar como su padre.

El pequeño arquero lució la camiseta del equipo de su papá, unos guantes, y luego de mostrar el diploma con la gran mención, lo hizo con un su característico baile, prácticamente idéntico al del dibu, por lo que el video se hizo viral de inmediato.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1642851121600380928 Tiene cosas de papá: el baile del Dibu Martínez contagió ¡hasta a su propia familia! Y así lo muestra el pequeño Santi pic.twitter.com/rBmUfBwaMM — SportsCenter (@SC_ESPN) April 3, 2023

Su padre viene de tener una gran actuación frente al Chelsea, mostrando su gran calidad, permitiendo que su equipo lograra la victoria 2-0.