El "Qué mirás bobo", de Lionel Messi, se convierte en canción

lionel messi.png

Cuando Lionel Messi atendía a los medios de comunicación, Wout Weghorst se le acercó para dejar atrás el altercado; sin embargo, Leo respondió con un “qué mirás, bobo”, de forma desafiante, frase que enmarcó lo que fue el tenso final del partido por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

Ese momento se volvió viral en redes sociales, creando todo tipo de memes, videos, chistes y hasta tatuajes. Por si fuera poco, también se creó una canción que tomó con humor todo lo sucedido en el partido mundialista y tiene como coro el recordado “Qué mirás, bobo”, de Lionel Messi.

mateulahoz.jpg

Lionel Messi: La canción del "Qué mirás, bobo"

Esta canción fue hecha por un hincha que publicó un video y se hizo llamar Tomas “El Vino Blanco”, quién utilizó el género musical cuarteto, popular en la provincia argentina de Córdoba, y como dijo su propio autor, tuvo como inspiración “las palabras del filósofo Lio Messi al final del partido”.

CANCION, QUE MIRAS, BOBO ANDA PARA ALLÁ DE MESSI #Messi #andapaya #argentina #seleccionargentina

La canción habla también de la recordada frase, de las palabras que usaron los europeos en la previa del partido, de la forma en que dirigió el árbitro español y de lo que dijo el técnico Louis Van Gaal sobre Lionel Messi.

“Qué miras, qué miras, bobo, andá pa’ allá… volvete para Holanda y dejá de molestar. En toda la semana, no pararon de hablar, que no somos tan buenos, que Messi juega mal. Te alargan el partido, el juez dirige mal. Encima hay que aguantarse, lo que dice Van Gaal. No le demos más ‘bola’, estamos en semifinal”, dice la divertida canción que ya es furor en redes sociales.