El preocupante mensaje de Alejandro Sanz: "No quiero ni estar"

El mensaje de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz admitió: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado” y dio más detalles de lo que siente. “Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”.

El intérprete de Amiga mía se refirió a su preparación para los próximos conciertos que realizará. “Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil”, afirmó con toda sinceridad. Y agregó un mensaje empático con sus seguidores: “Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, cerró.

Las palabras de Alejandro Sanz generaron mucha preocupación entre sus seguidores, quienes le enviaron un sinfín de mensajes de apoyo y comprensión para el artista nacido en Madrid.

En noviembre de 2022, el cantante de 56 años ya había hablado de estas preocupaciones que lo perturbaban y expresó en Twitter que esta tristeza le había provocado dificultades para componer su música. Como en esta oportunidad, sus fanáticos de todo el mundo se preocuparon por sus palabras y le manifestaron su apoyo.