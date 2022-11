El podcast de Corinna Larsen: ex amante del rey Juan Carlos, revela sus secretos

La empresaria alemana Corinna Larsen , conocida por ser la ex amante del ex rey Juan Carlos I de España , lanzó un polémico podcast en el que ha revelado secretos de su relación con el monarca emérito , la cual mantuvo entre los años 2004 y 2014.

En el podcast, la ex amante de Juan Carlos I de España no se inhibe al contar detalles íntimos de la relación extramarital que tuvo por años con el rey, quien permanece casado con la reina Sofía, aunque estén separados.

Se trata de un nuevo escándalo que rodea al rey emérito y que tiene todos los ingredientes para una historia explosiva: sexo, dinero y poder. Corinna Larsen, cuyo nombre salió a la luz en 2006, cuando trascendió en la prensa la relación sentimental que mantenía con Juan Carlos I de España, aseguró que imaginaba vivir en un cuento de hadas con su relación.

reyjuancarlos1.jpeg

Sin embargo, pronto supo que no habría un “vivieron felices por siempre”. “Imagina que la persona que dice amar a tus hijos y que eres el amor de su vida te involucra en una investigación criminal”, dijo entre las revelaciones.

Los episodios del Podcast de Corinna Larsen

En los ocho episodios que tiene el podcast, la ex amante de Juan Carlos I de España habla también de las presuntas amenazas que recibió de un supuesto “enviado”. "Me despierto de madrugada y siento que hay alguien de pie, junto a mi cama, en mi propia habitación de hotel: 'Si no obedeces estas instrucciones podrías morir en un túnel como la princesa Diana'", aseguró.

En el primer episodio (La casita: Juan Carlos y la velada de caza) habla sobre cómo y cuándo se conocieron y toda la maquinaria de atenciones románticas y costosos regalos con los que logró conquistarla.

reyjuancarloscorinna.jpg

En el segundo (Vivir del cuento: Muerte, democracia y bolsas de dinero) Corinna Larsen revela cómo de a poco se dio cuenta del oscuro entramado de lavado de dinero en el que estaba envuelto Juan Carlos I.

En el tercer capítulo (Envidia: La Reina Sofía, Arabia Saudí y una propuesta sorpresa), habla sobre su enfrentamiento con la monarca en el Palacio de la Zarzuela.