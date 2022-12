El pedido de Catherine Fulop a Lionel Scaloni en medio del Mundial Qatar 2022

Este viernes la selección Argentina se enfrentará a un nuevo duelo ante Países Bajos, donde se espera se defina su pase a la semifinal del Mundial Qatar 2022. Y aunque la victoria que ha tenido el equipo de Lionel Scaloni en cada partido ha sido festejada por todo un país, hay quienes se preguntan por la figura de Paulo Dybala, a quien aún no se le ha visto jugar.

Su suegra, Catherine Fulop, quien se encuentra en Qatar participando en el programa de Marley por Telefe, también ha aprovechado de disfrutar de cada partido de la selección Argentina, y aprovechó para enviarle un mensaje a Lionel Scaloni: "Paulo ya tiene que entrar, Scaloneta me lo tiene que poner a Paulo", dijo con humor la venezolana.

Fue durante una charla con TyC Sports, que Catherine Fulop agregó: "Cada tanto le mando un mensajito, pero no lo quiero molestar. Está con muchas ganas, está feliz y se siente con mucha energía". Anteriormente, la suegra de Paulo Dybala, habia comentado que el jugador se siente potente físicamente y la familia con mucha ilusión de verlo jugar en este Mundial Qatar 2022.

¿Por qué Paulo Dybala no ha jugado en el Mundial Qatar 2022?

Este jueves durante una conferencia de prensa previa al partido ante Países Bajos, Lionel Scaloni fue consultado, entre otras cosas, sobre la situación de Paulo Dybala, y sostuvo: "No ha jugado porque no he visto la oportunidad de ponerlo. Está bien, en condiciones de ser alineado, pero consideramos conveniente que otros jugadores ingresaran en los anteriores partidos. Estamos contentos con él pero siempre decimos que hay 26 jugadores en condiciones de participar", fueron las palabras del entrenador de la selección Argentina.

Pero Paulo Dybala no es el único que ha permanecido en el banco de suplentes, La Joya, Franco Armani, Gerónimo Rulli, Juan Foyth y Ángel Correa, son los otros futbolistas de la selección Argentina que, hasta el momento, no han sumado minutos en lo que va del Mundial de Qatar 2022. Ante Australia, el cordobés estuvo a punto de ingresar pero finalmente el DT de inclinó por otra opción.