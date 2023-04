El paseo de Lionel Messi en bicicleta por las calles de Barcelona que hizo estallar las redes

El astro argentino se encuentra en Barcelona con su familia pasando unos días de descanso antes de regresar a París para retomar sus actividades con el club de la capital parisina. Es por ello que en medio de todo eso decidió dar un paseo por algunas de las calles de la ciudad española.

¿Regresará Lionel Messi al Barcelona?

Faltan dos meses para que Lionel Messi finalice su conrato con el PSG, por lo que muchos expertos indicaron que los más probable es que no siga allí y busque otro equipo para finalizar su carrera, en los que la mayoría de hinchas del Barça afirman que ese es el mejor lugar para ello.

Cabe destacar que hace unas semanas, desde la propia directiva del Barcelona, manifestaron sus intenciones de traerlo de vuelta. "Siempre he tenido la espina clavada de que Leo no pudiera continuar en el Barça. Por supuesto que me encantaría que volviese", indico Rafa Yuste.

Además también indicó que ambos tienen el deseo, por lo que harán todo lo que pueda en la medida que lo permitan las posibilidades."el enamoramiento (entre el jugador y el club) es mutuo y el destino es sabio y te hace volver donde debes estar".

El directivo también destacó que le tiene mucho respeto al club francés y el retorno de Messi dependerá príncipalmente en la situación económica del club, uno de los motivos por el que se fue luego de las sanciones impuestas.