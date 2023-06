El papá de Lionel Messi se reunió con Joan Laporta ¿Regresa al Barcelona?

Desde que se confirmó que Lionel Messi no renovaría con el PSG para la próxima temporada, de inmediato los fanáticos del Barcelona se ilusionaron con la llegada del argentino. Con motivo a ello el padre del jugador y el presidente de los azulgranas se reunieron para tratar de concretar su regreso.

“Me encantaría que pueda volver. Hemos hablado, pero no hay nada concreto. Tenemos que ver un montón de cosas”, expresó Jorge Messi a los medios locales después de su encuentro con el directivo del club y seguidamente agregó de una manera muy directa: "No sé nada, todavía".