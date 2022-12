El nuevo requisito para viajar en trenes de larga distancia a partir de 2023

El programa de venta no emitirá otro boleto al momento de la transacción de compra. En su lugar, la persona que viaje dispondrá de un bono -no válido para subir al tren- asociado a un número de reserva y un código de seguridad.

Entre tres y hasta un día antes de iniciar el viaje, el abono o el abono, deberá ingresar a la página www.trenesargentinos.gob.ar , dirigirse a una de las 57 boleterías de larga distancia -como es el caso de la Ferroautomotora de Mar del Plata- o llamar al 0800-222- 8736 (TREN) para validar los datos y firmar los boletos.

trenes larga distancia.jpg

De no cumplir con el procedimiento, perderá su derecho a viajar, no podrá acceder a la capacitación y reintegrar el monto, estará sujeto a la política de devolución de la empresa. De hecho ahora, advierten en la web oficial: "Confirmá tu viaje entre 72 y 24 horas antes de la partida de tu servicio para obtener tu pasaje. Sin él, no podrás subir al tren".

¿Cómo se realiza la confirmación del viaje?

1- La persona recibirá, al momento de adquirir su boleto, un número de reserva y un código de seguridad que validará, sin excepción, para recibir el boleto entre 72 y 24 horas antes de iniciar el tour.

2- Para eso debes ingresar a www.trenesargentinos.gob.a r e ir al botón de Confirmación de Viaje .

3- Incorporar al sistema el número de reserva y código de seguridad que se recibirá durante la reserva del billete.

4- A continuación, seleccione la bandeja a realizar y haga clic en Confirmar reserva .

5- Una vez finalizada la operación, recibirá -por correo electrónico o podrá descargarlo- el pasaje para subir al tren.

6 - Si la persona compra los billetes de salida y salida, realizará la confirmación antes del inicio de cada uno de los tramos.

Para quienes no tengan acceso a la página, el trámite se puede realizar desde el 0800-222-8736 (TREN) o personalmente en los puntos de venta de pasajes de larga distancia