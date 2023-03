El nuevo plan de Shakira en Miami: una isla privada

La fecha pautada para el viaje de Shakiray sus hijos Sasha y Milan a Miami es en abril, según indican medios especializados en farándula. Si bien tiene una lujosa residencia en Miami Beach, el patio de esta propiedad no ofrece mucha privacidad ya que el área donde está la piscina, que tiene acceso al agua y a un muelle, está a la vista de los paparazzi y sus vecinos.

shakirahijos.jpeg

Los nuevos planes de Shakira

Ante esto, la estrella colombiana desearía proteger su privacidad y la de su familia mudándose a una isla privada en Florida. Fue el periodista Álex Rodríguez quien informó que Shakira tiene nuevos planes de vivienda. "Está interesada en otra casa, que está muy cerca de allí. No es de acceso público, está situada en un área privada, concretamente en una pequeña isla, y es propiedad de un empresario indio", dijo.

El periodista agregó que la intérprete de Music Session 53 "está pensando en comprar" y mudarse cerca de una de sus mejores amigas en Miami. Alex Rodríguez, quien trabajaba para el El programa de Ana Rosa en España y se mudó a Miami, dio algunos detalles sobre la mansión de Shakira en Miami Beach.

shakira18.png

"Hemos estado allí y la casa no está pintada, la piscina no tiene mantenimiento... Está todo paralizado, no parece que vaya a recibir a nadie...Tan solo trabajan los jardineros". Shakira compró la mansión en Miami Beach en el 2001 por $3.4 millones y ha subido mucho su valor desde entonces, por lo que si se decide a venderla, tendría una gran ganancia.