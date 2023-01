El nuevo conflicto entre Shakira y Gerard Piqué: La aparición de Milán en una transmisión

En el show junto a otros streamers, el ex futbolista se refirió al creador de contenidos DJ Mariio, como "el violador". "Tenemos aquí a DjMariio, el violador", una frase que fue considerada inapropiada debido a la presencia de su hijo en el sitio.

Milán Hijo De Shakira Desmiente A Su Padre Gerard Piqué En Twitch | VÍDEO

La contundente reacción de Shakira

En el programa de farándula aseguraron que el uso del lenguaje utilizado por Gerard Piqué y la exposición de su hijo Milan ocasionó la molestia de Shakira.

Tanto Socialité como la revista española Hola! citaron un comunicado emitido por la oficina que representa a la colombiana en la que ella expone su molestia ante lo sucedido.

"La cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada al respecto sobre la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un evento de la empresa de Gerard Piqué, en una discusión de contenido adulto", decía el comunicado.

Según Socialite, Shakira está "muy molesta" con su ex por haber permitido que el niño apareciera de esa manera en la transmisión.

En medio de la transmisión, Gerard Piqué aclaró que no estaba contemplado que Milan estuviera al aire. Según el exdeportista, su aparición fue espontánea. "No es el anuncio, mi hijo no es el anuncio. Le hemos puesto aquí porque a última hora quería salir", declaró.

Entre tanto, Milán pareció estar contento junto a su padre durante el 'live' y hasta llegó a corregir a su progenitor en algunos temas relacionados con los videojuegos.

La nueva polémica que tiene enfrentados a Piqué y a Shakira se suscita luego de que en diciembre pasado lograron firmar ante un juez un acuerdo de guarda y custodia sobre Milan y su otro hijo, Sasha (7).