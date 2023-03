El mensaje que Paulina Rubio le envía a Thalía: quiere hacer las paces

Google no se queda atrás y lanza su propio chatbot ¿Cómo funciona?

El tema resurgió por recientes comentarios de la denominada Chica dorada, quien le propuso a la intérprete de Amor a la Mexicana limar asperezas y hacer una colaboración juntas.

El mensaje de Paulina Rubio a Thalía

Paulina Rubio fue directa en su petición: "Voy a hacer un dueto con alguien. Me encantaría que fuera mujer, me gustaría que fuera algo diferente y nos cueste mucho trabajo de conseguirlo", confesó Rubio al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "[Tengo en mente] a Thalía, por ejemplo".

Y más allá de esto, la cantante de "Ni una sola palabra" fue más allá de una simple canción o participación en concierto, le propuso hacer toda una gira conjunta, tal como sucedió con Alejandra Guzmán. "No creo que sea ella la que no quiere", advirtió.

"Aquí le mando, directamente, a Thalía armemos la gira. Ya Karol G y Shak [Shakira] ¡qué pasó!", dijo. "Ya decía Shak: 'Hay un infierno para las mujeres que no se apoyan entre ellas'. Tenemos que quitarnos el [estigma]. La competencia más vivida en el pop ha sido la de Thalía y la mía. Que ya la dejen hacer la gira. Ya ponte la pila ¡¿no?!".

Paulina Rubio asomó que hace "dos o tres años" que no hablan con Thalía. Sin embargo, no duda que puedan lograr una buena mancuerna. "Ya estamos grandes, creo que podríamos hacer algo mítico. Hay que dejar el ego que no es nuestro espíritu", enfatizó.

"Hay que hacer equipo. Las mujeres somos todas de un mismo equipo", continuó. "Estaría padrísimo, realmente, tirar cualquier competencia. ¿Tú sabes el lujo que le daríamos al público? Las únicas dos mexicanas más top tenemos que reunirnos".