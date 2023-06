El mensaje de Fito Páez a sus fanáticos luego de ser operado con éxito

Fito Paez.jpg Fito Paéz volvió a lanzar una de sus obras más importantes en su carrera

En realidad, era una operación quirúrgica programada. Trascendió que es un tema que tiene que ver con tiroides”, agregó y sumó: "Fito se quedó algunas horas en observación en el sanatorio. Después, ya pudo irse a su casa a descansar. Lo próximo que se viene para Fito es una gira por Europa. Le toca irse para España con El amor después del amor”.

El mensaje de Fito Páez a sus fanáticos

Después de todo el revuelo que se originó en las redes por la operación del artista, el propio Fito decidió envíales un mensajes para llevarles un poco de tranquilidad: “Hola gente, estamos con Margui felices viendo películas de Clint Eastwood”, afirmó y minimizó la importancia de la intervención", inició.

“Quiero llevar tranquilidad porque ayer me operé y era menos que sacarse una muela, una cosa que estaba programada hace meses. No se preocupen, sigue todo igual, queda España, queda un año loco todavía”. “Gracias por preocuparse pero no pasó nada. A veces unos chicos de los medios dicen cositas y llevan preocupación a donde no deberían”, sentenció.

Con este mensaje la gran cantidad de seguidores de Fito puedan quedarse un poco más tranquilos, debido a que ya le explicó con claridad el motivo, por lo que seguramente luego de descansar un poco retomará sus compromisos pendientes.