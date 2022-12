¿El Kun Agüero volverá a jugar fútbol? La noticia que sorprendió a los fanáticos

Hace apenas unas horas, el Kun Agüero estuvo de manera online en el Draft y sorprendió a todos al revelar que el jugador número 12 de Kunisports será él . Además, dejó ver la camiseta que usará, que combina rosa y negro a bastones verticales, asímismo dejó claro que estuvo muy metido en la elección del plantel junto al entrenador, Martín Posse, ex atacante de Vélez y Espanyol.

“Voy a decir el jugador número 12. El Kun Agüero”, dijo, despertando el aplauso de todos los conectados. Y más adelante agregó: “Estoy muy contento. En algunos o en varios partidos voy a estar yo para ver si podemos hacer algo. Me tengo que recuperar del gemelo, que lo tengo un poco tocado, pero ya me puse un fisio y me estoy preparando físicamente”, dijo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCmUrDpssYJ2%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Sergio Leonel Aguero (@kunaguero)

Cabe destacar que 'Kunisports', es el nombre del equipo que creó el Kun Agüeroy que, sorpresivamente, también contará con su presencia dentro de las canchas. Y es que, los partidos serán de 7 contra 7 y cada conjunto será presidido por un famoso streamer o ex futbolista, que tomará todas las decisiones respecto a su club.

¿Qué es la Kings League? el torneo donde dirá presente el Kun Agüero

Este torneo creado por Gerard Piqué cuenta con un total 12 equipos donde cada uno tuvo que seleccionar a 10 futbolistas a través de un draft, muy al estilo NBA. Asimismo, se pudo conocer que, cuenta con dos invitados que pueden ser ex futbolistas, por ejemplo, en el equipo de Ibai aparece Chicharito Hernández.

Hasta el momento, hay fuertes expectativas sobre la 'Kings League', pues, se perfila para ser uno de los mejores eventos en la historia de Twitch, que contará con la participación de streamers, exfutbolistas y otras figuras importantes de las redes y el deporte.

https://twitter.com/aguerosergiokun/status/1607811336339079169 Hoy es el Draft de la @KingsLeague y elegimos nuestros jugadores para @kunisport , Los esperamos a las 16.00 pm 20.00 pm https://t.co/CcOP5GH5b6 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 27, 2022

Gerard Piqué dedicó gran parte de su tiempo a este nuevo proyecto, luego de anunciar su retiro del fútbol, y no es más que una liga de fútbol amateur en la que participarán streamers y ex futbolistas. No cabe dudas que, Kings League, promete ser un torneo con una mega producción.