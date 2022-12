El Kun Agüero le entregó el premio del día a Lionel Messi y reveló qué se dijeron en privado

Antes, durante y después de cada partido, se le ve al Kun Agüero celebrar a lo grande por cada victoria de la selección Argentina. Pues, el exjugador que se mantiene muy activo en las redes sociales, no hace más que elogiar a los jugadores y también le ha regalado momentos únicos a sus seguidores , como el día que entrevistó en Twicht a Lionel Messi, el Papu Gómez y Rodrigo de Paul, donde por supuesto, no pararon las risas.

Y en esta ocasión, el amigo y fiel compañero de habitación de Lionel Messi, fue elegido para entregarle a “la Pulga” el premio al Mejor Jugador del Partido, un reconocimiento que se entrega después de cada juego del Mundial Qatar 2022, por parte de la conocida marca de cerveza, principal sponsor de la Fifa en esta Copa del Mundo.

https://twitter.com/fifaworldcup_es/status/1602795880465068033 Leo Kun pic.twitter.com/9mK5ITYkW6 — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) December 13, 2022

El momento quedó capturado en un video, que rápidamente se hizo viral en redes, y donde se ve al capitán acercarse por la antesala del vestuario y ponerse notablemente feliz al ver al Kun Agüero en ese lugar, esperándolo. Acto seguido, se saludaron en un entrañable abrazos, y donde también hubo sonrisas de por medio.

“Por las dudas no te dije nada”, le tiró el Kun Agüero, y Lionel Messi le respondió: “¿Ya lo sabías?”, sobre la elección de su amigo para entregar el premio. Sin embargo, al terminar el momento, el capitán de la selección Argentina aseguró que el premio debió ser para Julián Álvarez, quien anotó dos goles en el encuentro.

¿Qué hablaron el Kun Agüero y Lionel Messi en el vestuario?

Luego del partido, el Kun Agüero estuvo charlando con ESPN y además de elogiar a sus compañeros de la selección Argentina por este pase a la final del Mundial Qatar 2022, reveló cuál fue la charla que tuvo este martes en el vestuario con Lionel Messi, al finalizar el partido.

Sobre su amigo, el capitán Lionel Messi, dijo: "Cada vez juega mejor, la verdad que es increíble... En un momento creo que todos lo vimos, nos asustamos un poco, que se agarró... pero no se de dónde sacó tanta fuerza, que la verdad no se nota nada, parece que no le duele nada", comenzó diciendo.

kun aguero y lionel messi (2).png

Y más adelante contó parte de la charla que tuvieron después del partido: "Yo le dije que para mí que se fije bien, me parece que fue un golpe, que alguien lo chocó atrás y no se dio cuenta", agregó. Sin embargo, recalcó que a Lionel Messi no le dolía. "Yo le dije, boludo si te pasó algo no podés correr... y él dice 'no sé qué pasó voy a ver'", cerró Kun.