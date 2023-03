El incómodo momento que pasó Selena Gómez durante una transmisión en vivo ¿Qué sucedió?

Noah Centineo está enamorado de Selena Gomez y no para de hacérselo notar

Al confirmar que algunas personas le estaba enviado dinero se inquietó muchopor la situiación enviado un contundente mensaje: “No quiero que la gente haga eso”. inició y luego agregó: “Si hay algo que es de pago, no lo hagas”.

Sin embargo esto no paró y siguieron enviándole regalos, por lo que la actriz consideró la posibilidad de donarlo: “Podría dárselo a alguien”, dijo a la cámara, pero no sucedió y optó cortar la trasmisión de inmediato.

El contundente mensaje de Selena Gómez a quienes la critican

Selena Gómez ha sido centro de atención y comentarios en redes sociales debido a su aspecto físico actual, algo que la cantante no dejó pasar y ha comentado a través de una transmisión en vivo en TikTok.

La intérprete de Rare compartió un mensaje sobre el amor propio en medio de un discurso reciente sobre su apariencia, la cual está relacionada con los problemas de salud que ha padecido.

La ex chica Disney ha sido muy abierta sobre su diagnóstico de lupus y se sometió a un trasplante de riñón en 2017, por lo que explicó que tiende a "retener mucho peso del agua" mientras toma su medicamento. "Y eso sucede muy normalmente", compartió en TikTok. "Y luego, cuando termino, tiendo a perder peso", dijo.

Aprovechó también para enviar un mensaje a todos sus fans: "Solo quiero que la gente sepa que eres hermoso y maravilloso", continuó Selena Gómez. "Y sí, tenemos días en los que tal vez nos sentimos mal, pero preferiría estar saludable y cuidarme, y mis medicamentos son importantes y creo que son lo que me ayuda. Entonces, sí, no soy modelo, nunca lo seré. Y creo que son increíbles, eso sí, yo solo, definitivamente no soy eso".