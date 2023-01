El gracioso video de Oriana Sabatini y Paulo Dybala contando sus secretos de pareja

Una de las aplicaciones que más usan es TikTok. Oriana Sabatini y su novio son asiduos a esta plataforma donde comparten videos de trends que causan furor y ahora se pudo ver un clip en el perfil del futbolista, el que aparecen uno al lado del otro, contándose lo que les molesta de cada uno.

El reto de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Paulo Dybala inició el reto: “Estamos con Ori para hacer un juego de tres cosas que no nos gustan del otro”, dijo. “Esta chica acá pone la alarma (del celular) no sé para qué. La pone, la tengo que apagar yo. La pone como 10 veces encima”, contó.

A lo que Oriana Sabatini Respondió: “Lo pongo para despertarme y a veces me arrepiento y no me levanto”. También replicó: “Lo que no me gusta de vos es que no te gusta mucho hablar”, a lo que Paulo respondió y explicó que en su baño tienen dos lavamanos donde se dividen el espacio: “No es mitad y mitad ni a palos”, dijo.

“Está mi perfume, mi desodorante, la toalla, el dentífrico y el cepillo de dientes. Después sabes lo que es... crema para la cara, para la ceja, para el pelo”, bromeó el futbolista. “No me gusta que a veces tardas más que yo en prepararte. Sos bastante más indeciso que yo”, dijo Oriana Sabatini.

“La tercera mía es el desorden. El perchero ya no se ve, ahí puede haber cualquier cosa”, concluyó Paulo Dybala mientras Oriana Sabatini se defendió: “A mí la tercera que no me gusta es que vos sos muy social. Es bueno para vos, pero malo para mí porque yo soy una antisocial”.