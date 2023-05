El fuerte descargo de Rosalía luego de que un cantante publicara fotos falsas de ella

Recientemente el cantante español JC Reyes , decidió publicar unas fotos manipuladas de Rosalía que inmediatamente causó revuelo en las redes, por lo que no demoró para que la cántate hiciera un fuerte descargo a través de su Twitter .

“No puedo estar subiendo fotos de la chavala (chica), que me manda a mí. Cada foto que me manda... Eso sería de sinvergüenza. Estaba expresando nada más lo que sentía, no era para que se alteren de esa manera, eh”. Expresó JC Reyes mediante un live que realizó en su Instagram.