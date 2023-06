El fuerte descargo del papá de L-Gante contra el entorno del cantante

En medio de esta detención, el padre del cantante, Miguel Angel Prosi, emitió unas fuertes declaraciones defendiendo al cantante y cargando contra el entorno del artista, en una entrevista en el ciclo A la tarde (América).

L-Gante-3.jpg

“Lo que está viviendo Elián está fuera de lo normal. Toda la causa está fuera de lo normal. Sería una aberración que, en este caso, la gente de Elián vaya a entorpecer la situación de Elian, que está detenido, amenazando a este hombre, a este letrado, a este caranchín... como le quieran llamar. Esto es una estupidez”, dijo sobre una posible intimidación que sufrió el Leonardo Sigal, abogado de quienes denunciaron a L-Gante.

En defensa de su hijo indicó: “Esto es peor que una locura. Porque un loco, dentro de su locura, tiene inteligencia. Esto es una mamarrachada mal. Mi hijo se equivocó completamente. Si fuera inteligente, no va a ir a las 6 de la mañana a presenciar una pelea entre los amigos. ‘Déjense de joder’, les tenía que decir, o diría una persona inteligente. Si los puede separar, los separa. Y si no, llama a un patrullero. En este caso, han llamado a la policía y fueron a la casa de Elián a hacer ese bondi, como dicen ellos, frente a la casa de Elián. Elián no fue a buscarlos, vinieron ellos a la casa”.

“La policía tiene que investigar si dispararon, con qué dispararon, quién disparó. Hay cámaras, ¿cómo no se van a ver las cámaras? Siempre voy a defender los derechos de mi hijo y de mis hijos”, agregó.

Lgante8.png

La descarga contra el entorno de L-Gante

De igual forma, Miguel Ángel Prosi se refirió a La Mafilia, el entorno que rodea a L-Gante y que podría haberle traído una complicación. “Con todo el dolor de padre, esto le va a servir a Elián. Él se pensaba que tenía a Dios agarrado de los huevos por las personas que lo rodean, que son los conocedores, que tienen contactos en todos lados. Los compañeros de él tienen amistades que hacen un concurso de quién tiene más llegada a quién, un concurso de quién la tiene más larga. Pero hasta ahora nadie mostró nada y Elián sigue preso. Yo se lo aclaré a todo su entorno que tiene ahí: la única forma de ayudarlo a Elián es sacarle toda la porquería. Y cuando hay un error, decirle: ‘Vení, no te metas en esto, en este quilombo nos metimos nosotros’”, dijo.

“A los amigos de él, que se creen amigos y lo están apañando en todas estas porquerías, les tiene que servir lo que pasó con la estatua de Gallardo: le tienen que limar un poquito las bolas porque no tienen, le figuraron muchas. A Elián le soltaron la mano. Pasa que los amigos de él son los del barrio, con los que se crío, los que conviven con él y entran a su casa. No lo que los llevan de joda. Toda esa gente con la que sale de noche, no están comiendo con él”, apuntó el padre de L-Gante.