El fuerte cruce entre Gerard Piqué e Ibai Llanos en vivo

Ahora, Gerard Piqué es centro de comentarios por el revuelo que causó, aunque el tema no está relacionado a su vida sentimental. La nueva polémica fue causada más bien por su actitud durante el último stream de la Kings League.

El otro protagonista de la historia es el famoso streamer español Ibai Llanos, de quien es conocida la cercanía que mantiene con el ex Barcelona FC y quien tampoco ha dudado en salirle al paso a algunas actitudes de Gerard Piqué.

Y fue precisamente lo que ocurrió en esta oportunidad. "Basta ya de faltarle el respeto", le dijo su socio y amigo Ibai Llanos a Piqué en plena transmisión.

Lo que dijo Gerard Piqué

Todo sucedió mientras el miembro de la competición, Adri Contreras, opinaba sobre las reglas de la Liga, los penaltis y las tarjetas amarillas. Ante esto, Gerard Piqué tuvo una respuesta calificada como pesada.

"Venga, buena suerte, Adri", dijo entre risas y con un tono burlón. Esto no sentó bien con Ibai Llanos, quien le respondió al instante.

IBAI DEFIENDE A ADRI CONTRERAS DE GERARD PIQUE Y SUELTA UNA BOMBA | KINGS LEAGUE #AFTERKINGS5

"Si haces una falta de respeto más a Adri Contreras, yo el domingo no voy a jugar, una falta más y no me presento", dijo molesto. "Me la pela, la derrota o el árbitro".

La reacción de Ibai llega poco después de haberse mostrado disfrutando públicamente de la Sesión de Shakira y Bizarrap, que claramente es una explosiva respuesta de la colombiana a la relación de Gerard Piqué y su novia Clara.