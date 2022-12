El escándalo de Rodrigo de Paul y su ex: denuncias penales por amenazas contra él y Tini Stoessel

Un nuevo escándalo enfrenta a Rodrigo de Paul con su ex, la modelo Camila Homs . Luego de trascender una encendida polémica entre la ex pareja y que involucra a la actual novia del futbolista, Tini Stoessel , el campeón de mundo decidió acudir a instancias judiciales y denunciar a la madre de sus dos hijas.

Además de denunciar a Camila, el jugador del Atlético de Madrid presuntamente habría también incluido su exsuegro Horacio Homs, en la denuncia, por amenazas recibidas. La presentación se realizó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la misma se entregaron como pruebas, unos candentes chats de parte de los Homs para De Paul, en los cuáles también se deslizan amenazas para Tini Stoessel, actual pareja del futbolista.

tini stoessel y rodrigo de paul (2).png

La encendida pelea entre Rodrigo de Paúl y su ex

El futbolista y la modelo atraviesan una complicada separación y, en medio de esto, el hecho de que De Paul no pudiera ver a sus hijas inmediatamente después de regresar del Mundial Qatar 2022, ya que caravana de los campeones del mundo por Buenos Aires -realizada el martes 20 de diciembre- retrasara la agenda de todos los involucrados.

El hecho de que Rodrigo de Paul no lograse llegar a tiempo al reencuentro con sus hijos Francesca y Bautista, luego de no verlos por más de un mes al disputar el mundial de fútbol, disgustó a Camila. Sin embargo, ambos habían acordado que se reencontrarían al día siguiente.

Posteriormente, Rodrigo de Paul estuvo buena parte del miércoles 21 con sus hijos y después Francesca le pidió que la lleve al recital de Tini Stoessel, el cual ocurrió esa noche en el Campo Argentino de Polo. El campeón mundial accedió, pero Camila Homs se disgustó y cargó duramente contra su ex al ver la foto de su hija en el show.

tini stoessel y rodrigo de paul.png

Fuentes cercanas al futbolista revelaron el contenido de los mensajes enviados por Camila a su ex: “Ya decidiste que no venga a la final del mundial”, fue lo que le dijo Rodrigo a ella. Y Camila le respondió: “Creéte eso para no creerte lo sorete que fuiste y tu capricho valió más que ese momento”. Luego, le hizo una referencia solapada a Tini: “Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mi. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Así que cerrá bien el orto”.

“Merecés lo peor vos. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. Quedate bien tranquilo. No vas a tener paz”, fue otro de los mensajes enviados.

El padre de Camila Homs, Horacio Homs, también fue denunciado por mensajes amenazantes, ya que presuntamente luego de una serie de insultos para con De Paul y su madre, le escribió: “Ya vas a conocer a Horacio Homs”.

Los mensajes también salpicaron a Tini Stoessel. La denuncia hecha por De Paul apunta a que su ex también habría amenazado a la cantante a través de Instagram,lo que motivó el bloqueo de la cantante para con la ex de su actual novio. “Que no te cruce porque vas a terminar mal”, habría sido el mensaje.