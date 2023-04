El enigmático mensaje de Wanda Nara que desconcertó a Mauro Icardi

Ahora, Wanda Nara causó sorpresa entre sus seguidores con una publicación, la cual generó dudas entre los usuarios sobre si una nueva crisis se había despertado en la pareja, aunque rápidamente el futbolista se ocupó de desmentirlo y lo dejó bien en claro.

“Me hiciste daño, pero tuve que aprender que sin dolor no había amor y sin amor no somos nada”, inició el mensaje de la modelo en Instagram y agregó: “Porque nada va a cambiar un río de lágrimas que sola tuve que nadar. Quizás no eras para mí, aunque yo era feliz”, concluyó.

wandanara19.png

La respuesta de Mauro Icardi a Wanda Nara

El mensaje fue publicado con una foto en la que la empresaria luce un body negro mientras en el espejo del fondo se refleja su espalda y pelo recogido súper lacio y un buen makeup estilo smokey eyes.

Con este mensaje, Wanda Nara acumuló más de 460 mil me gusta y cientos de comentarios en pocas horas. Allí familiares, fanáticos y amigos le regalaron cientos de elogios además de preguntarle sobre la sorpresiva frase.

Mauro Icardi salió al paso a la publicación y comentó: “¿Te pusiste romántica? ¿Poeta, o andas con extrañitis?”, escribió el futbolista. Y luego la elogió: “Cada día más linda!!”. A la vez, agregó varios emojis de corazones y la carita de emoción.

También su hermana Zaira Nara comentó la publicación con dos emojis de sorprendida sin entender qué era lo que estaba pasando. A pesar del intercambio en redes y de lo que subió Nara, todo parecería seguir en paz y armonía entre los padres de Isabella y Francesca, que por el momento tienen una relación a distancia por cuestiones laborales de ambos.