El emotivo mensaje de Lionel Messi a un mes de ganar La Copa del Mundo: "Gracias Dios"

Este hito significó un mar de celebraciones en Argentina al obtener la tercera Copa del Mundo en toda la historia . Pero no solo en el país se vivió con intensidad el triunfo, los fans de Lionel Messi celebraron sin frenos, sin importar la nacionalidad.

A un mes de aquel 18 de diciembre en Doha, el famoso rosarino rindió homenaje al logro alcanzado con una sentida publicación en Instagram, la cual a tan solo una hora de haberse publicado, ya había acumulado más de cuatro millones de “Me gusta”.

seleccion argentina (8).png

El posteo de Lionel Messi

Con un emotivo video en el que aparecen los momentos cruciales del partido final y el momento en el que pueden tener en sus manos la Copa del Mundo, Lionel Messi recordó este épico e importante logro en su trayectoria.

“Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos”, empezó diciendo.

“Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuantos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos…”, agregó el famoso diez.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCnjvluijcF2%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

“Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina”, recordó el capitán de la Selección Argentina.

“Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos… CAMPEONES DEL MUNDO!!!”, concluyó.